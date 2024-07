La Universidad de Chile no levanta cabeza en la segunda rueda del Campeonato Nacional, pierde por la cuenta mínima ante Audax Italiano en La Serena y se estanca en la tabla de posiciones.

Y es que el equipo de Gustavo Álvarez tuvo una tarde para el olvido en el norte de nuestro país, ya que vio como un equipo que estaba en zona descenso le quitó la gran oportunidad de quedar como exclusivos líderes del fútbol chileno.

Esta situación generó el malestar del periodista Héctor Tito Awad, panelista del medio partidario La Magia Azul y del programa Show de Goles de TNT Sports.

“Es realmente ordinario lo que hizo la U hoy día, esa es la palabra justa y correcta”, comenzó diciendo el reconocido hincha azul a BOLAVIP CHILE.

HÉCTOR TITO AWAD SE ABURRE DEL NIVEL DE TRES JUGADORES DE LA U

Tras cartón, el comunicador deportivo le mandó más de un consejo al ex DT de Huachipato de cara a los próximos partidos del Romántico Viajero.

“El profe (Álvarez) debe jugársela por la de él, si a él le gusta la línea de 3 tiene que jugársela”, lanzó.

¿Le hará caso Gustavo Álvarez a Héctor Tito Awad? | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Incluso, Awad dejó en claro que “hay jugadores que no te dan dando el ancho como Israel Poblete, Lucas Assadi que hay que darle descanso porque no toca la pelota, y Leandro Fernández que las quiere hacerlas todas y no se puede”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El próximo duelo de los Azules será contra Deportes Copiapó. Tal compromiso, válido por la jornada 18, se disputará el domingo 3 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.