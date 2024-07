Un partido para el olvido es el que tuvo Universidad de Chile. Y es que los Azules cayeron sorpresivamente por 0 a 1 ante Audax Italiano, en el estadio La Portada de La Serena.

El Romántico Viajero llegaba con la gran opción de quedar como exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024 tras la derrota de Coquimbo Unido ante Deportes Copiapó, pero los dirigidos por Gustavo Álvarez terminaron desaprovechando esta oportunidad.

El gol de Paolo Guajardo en el segundo tiempo fue un duro mazazo para los jugadores laicos, los cuales intentaron con más ímpetu que fútbol buscar el empate, sin embargo, estos no pudieron batir al arquero Tomás Ahumada.

GUSTAVO ÁLVAREZ SACA LA VOZ TRAS LA DURA CAÍDA DE LA U

El entrenador del Chuncho tras el pitazo final del árbitro Héctor Jona atendió al periodista Marcelo Díaz en TNT Sports y se mostró visiblemente afectado por la segunda derrota azul en el Torneo Nacional.

“Fue una noche difícil para nosotros. Lo primero tenemos que asumir que no jugamos bien, el primer tiempo con incoordinaciones e imprecisiones en ataque pero no sufrimos defensivamente”, comenzó diciendo el ex DT de Huachipato.

La U acumula un empate y una derrota en sus últimos dos encuentros | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Nosotros no tuvimos la claridad para construir, generar peligro, pero sí en el balance final tuvimos dos tiros en el palo y mucho centro…Nos faltó la determinación para ir a buscarlo y no tener que reaccionar después”, agregó.

“Yo creo que todos los equipos tienen altibajos durante el torneo, nosotros no podemos negar que estamos en un rendimiento bajo, entonces estos golpes nos tiene que fortalecer. Hay que saber asumirlo y nos tenemos que fortalecer”, sentenció Álvarez.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El próximo duelo de los Azules será contra Deportes Copiapó. Tal compromiso, válido por la jornada 18, se disputará el domingo 3 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.