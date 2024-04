Este jueves, el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, golpeó fuerte la mesa y mandó el primer recado para el fin de semana. Esto va vinculado sobre quién será el centrodelantero ante el cuadro de Palestino.

Y la decisión sorprendió, ya que tras recuperarse de su lesión, Cristian Chorri Palacios vuelve a la titularidad en la U dejando en el banco al argentino, Luciano Daniel Pons, quien viene de ser estelar y hasta anotó un gol frente a Coquimbo Unido.

BOLAVIP CHILE conversó con Héctor Tito Awad y esto dijo por la titularidad de Palacios en desmedro del ex Independiente de Medellín.

“Me encantaría estar metido en la cabeza de Álvarez. Yo creo que un jugador que sale por lesión, generalmente cuando se recupera vuelve a la titularidad, es el caso de Palacios que además es el goleador, aunque con pocos goles”, aseguró el comunicador.

Ahondando en lo de Pons, sostuvo que “por lo hecho yo pensé que jugaría Pons. Tuvo dos palos ante Unión Española, hizo un gol, pero no lo convenció, ¿Cuándo va a ser titular sin un golpe de confianza? Yo pensé que Palacios no volvía a ser titular, me parece injusto”, afirmó Awad.

Pese a anotar, Pons verá el partido ante Palestino desde el banco (Photosport)

Awad y la salida de David Retamal

Sobre la salida de la titularidad del joven defensor, David Retamal y que Ignacio Tapia tome su lugar, el comentarista de La Magia Azul sostuvo:

“Yo quería que la U volviera a línea de cuatro ante Palestino y meter a otro jugador en el mediocampo. Lo había hecho bien Retamal atrás, pero el sacrificado es el más joven. También me parece injusto, aunque los cabros deben saber esperar su momento”, manifestó.

¿Cómo vislumbra el duelo ante Palestino?

El periodista también tuvo palaras para el cotejo ante los árabes, de este domingo a las 15 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha nueve del Campeonato Nacional.

“Partido de seis puntos. Palestino es un equipo súper raro, no luce, no muestra grandes cosas, pero por Dios que es efectivo. Me gustaría saber cómo el Vitamina Sánchez quiere enfrentar a la U, aunque no creo que en La Cisterna salga abierto a jugarle a la U, será un duelo cerrado”, concluyó Awad.