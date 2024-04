El periodista adelantó que el DT de la U no modificará su plan, por lo que se inclinará por este jugador en ofensiva.

Universidad de Chile tiene una importante duda para enfrentar a Palestino. El cuadro azul recuperó a Cristián Palacios, pero el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez aún no define si Luciano Pons saldrá del once estelar. A pesar de la incógnita, Rodrigo Herrera avizora que dicho movimiento no se realizará.

En conversación con Bolavip Chile, el periodista nacional aseguró que Luciano Pons será el titular en la U. Para él, el argentino se posiciona por sobre el charrúa por un simple motivo: está al cien por ciento en su estado físico. Además, viene de convertir su primer gol con la camiseta azul.

“Creo que yo arrancaría con Pons y dejaría a Palacios en los últimos minutos. Le falta el punto futbolístico. A veces se es demasiado severo con Palacios, porque constantemente se le cuestiona su titularidad, pero este año ha respondido con goles”, comenzó indicando.

“Ahora, los goles definen. Se lesionó (Palacios), aparece Pons, le está sirviendo al equipo y no merece salir. Por eso, Palacios va a tener que remar de atrás, pero acá el más goleador se va a quedar con la camiseta. Son las reglas de Álvarez. Me encanta que el más goleador se gane la camiseta”, agregó.

Rodrigo Herrera se inclinó por la titularidad de Luciano Pons en la U.

La distancia de Universidad de Chile con Colo Colo

En tanto, respecto a la posición en la tabla de Universidad de Chile en comparación al archirrival, Colo Colo, Rodrigo Herrera fue lapidario. A su parecer, los albos no alcanzarán a los azules en el torneo, aunque exista la probabilidad. Para él, los de Macul no juegan bien como para alzar una nueva corona.

“Lo veo difícil, son cuatro derrotas, no dependen de sí mismos. Si bien hubo campeones que acumularon hasta cinco o seis derrotas, Colo Colo no juega bien con el equipo A ni con el B”, cerró.

El siguiente partido de la U

El próximo compromiso de la U será contra Palestino el domingo 21 de abril. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.