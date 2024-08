Héctor Tito Awad revela por qué pondría a Ignacio Vásquez por Luciano Pons en el once de Universidad de Chile: "Tendría ocupado a..."

Una dura baja tiene Universidad de Chile de cara al Superclásico 196 ante Colo Colo, válido en encuentros de la Primera División de nuestro fútbol, correspondiente a la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Se trata del goleador Cristian Palacios, quien tras salir el día domingo ante Deportes Copiapó, no se ha podido recuperar y es ausencia en el equipo que dirige Gustavo Álvarez. Su lugar, lo tomará el argentino, Luciano Daniel Pons.

Sin embargo, hay molestia en alguno especialistas, puntualmente porque no quieren al ex Independiente de Medellín desde el inicio. Así lo manifestó Héctor Tito Awad, quien no dudó en señalar que para él otro jugador debiese ser estelar.

“Yo soy medio kamikaze, me gustaría Fernández al medio y que entrase Ignacio Vásquez por izquierda, sin Pons”, afirmó el comentarista de La Magia Azul, en conversación con BOLAVIP CHILE.

¿Cuáles son las razones? El comunicador explicó que el factor Mauricio Isla es fundamental para entender el por qué del ingreso del juvenil. “Yo tengo que trabajar a Isla, le debo colocar a alguien que lo tenga retenido y ese es Vásquez”, enfatizó Awad.

Awad: “Pons debería ser…”

A su vez, el reconocido periodista reveló cuál debe ser el mediocampo para él, muy acorde a lo que prepara el DT. “En el medio pondría a Marcelo Díaz, Israel Poblete y al Tucu Sepúlveda, ese sería mi equipo ganador. Habría que ver lo de Aránguiz, también”, dijo.

Finalmente, reiteró que Pons era opción para el segundo tiempo más que hacerlo ingresar desde el arranque. “Si veo que Fernández está enredado, Pons es un tipo alto y que puede molestar a los centrales, podría ser el primer cambio, sin duda. Pero arranco con Vásquez”, cerró Awad.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este sábado 10 de agosto, se llevará a cabo la edición 196 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. El partido arrancará a las 15 horas y se disputará en el Estadio Nacional.