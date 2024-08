Universidad de Chile vs Colo Colo: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Superclásico del fútbol chileno?

Queda poco para el gran partido de nuestro balompié. Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en la edición 196 del Superclásico mayor del fútbol nacional en encuentro válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional de Primera División.

Además, el partido tiene un condimento especial y no solo porque ambas escuadras están peleando en la parte alta de la tabla de posiciones como hace mucho no ocurría, si no por otra importante situación.

Y es que ambos equipos se han reforzados con figuras legendarias de nuestro fútbol, en específico de la Generación Dorada de la selección chilena. Mientras la U se hizo de los servicios de Marcelo Díaz y recientemente de Charles Aránguiz, los del Cacique lo hicieron con Arturo Vidal y ahora se sumó Mauricio Isla.

Un partido que de por sí tiene mucho sabor, pero por contraparte, el morbo habitual que genera el clásico mayor de nuestro fútbol chileno. Veremos así las propuestas de Gustavo Álvarez y Jorge Almirón.

¿Cuándo juega la U ante Colo Colo?

El compromiso se llevará a cabo este sábado 10 de agosto a las 15 horas en el Estadio Nacional con aforo autorizado de 45 mil espectadores, desde luego solo con público azul por ser el equipo local.

¿Qué canal transmite el partido de Universidad de Chile ante Colo Colo?

El compromiso entre Universidad de Chile y Colo Colo será transmitido por la plataforma Estadio vía ONLINE. También se podrá ver por televisión a través de TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium SD en las siguientes señales.

TNT Sports Premium HD:

VTR: 855 (HD)

DirecTV: 1631 (HD

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports Premium (SD):