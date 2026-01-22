Universidad de Chile está cerca de cerrar su participación en el mercado de fichajes. Si todo marcha acorde al plan, el conjunto estudiantil no incorporará más nombres a su plantel profesional.

Una situación que no deja tranquilo al 100% a Pedro “Heidi” González. El legendario delantero del cuadro azul conversó con BOLAVIP Chile y expresó una inquietud. ¿Cuál?

Para el mítico goleador, hubo un puesto que debió ser reforzado. Y, precisamente, la cúpula laica se inclinó por no contratar jugadores en esa posición en este período.

“Me hubiese gustado un central más, con experiencia. Creo que los centrales tienen que estar un poquito más apurados. Eso me hubiese gustado a mí“, señaló el retirado crack.

Cabe consignar que, por el momento, Universidad de Chile oficializó cuatro nuevos rostros para sus siguientes desafíos: Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero.

Pedro González quiere un defensor más para Universidad de Chile. (Imagen: Club Universidad de Chile)

Heidi González analiza la delantera de Universidad de Chile

A su vez, el oriundo de Valdivia tuvo palabras para los atacantes que se sumaron al equipo de Francisco Meneghini. Tiene esperanza en que este año no habrá escasez de goles.

“Octavio (Rivero) anduvo bien allá en Ecuador, (Juan Martín) Lucero quizás no hizo tantos goles pero es un jugador interesante. Por su físico va a aguantar bien el balón”, reflexionó.

“Ese delantero le va a hacer muy bien a la Universidad de Chile. Y a Eduardo (Vargas) ya lo conocemos, con su experiencia vuelve a la U donde hizo sus mejores años. La gente le tiene fe también, puede dar lo suyo“, cerró.

