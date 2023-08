La historia de Darío Osorio con Universidad de Chile es, literalmente, historia. El joven talento de la cantera de los azules dejó el CDA y ya está en Europa para preparar el gran salto de su carrera en Dinamarca.

Pese a que varios han ninguneado el salto que dio la Joya de Hijuelas al tratarse de una liga de tercer o cuarto orden en Europa, hay uno que le prestó ropa de sobra y que bien sabe lo que es tener la camiseta azul adentro.

Esteban Valencia, histórico de los azules, conversó con Todos Somos Técnicos de TNT Sports y se refirió al fichaje de Osorio: “Uno podría haber pensado que su mejor momento era hace 6 meses, cuando supimos que lo quería el Milan, lo buscaban de la Premier, a lo mejor ese era el momento y tenía otra valorización a diferencia de lo que le ha tocado vivir hoy día, que este año ha sido más irregular”.

Osorio jugará en Dinamarca. | Foto: Photosport

El Huevo le habló fuerte y claro a los que basurean la liga donde llega Osorio: “Si Darío puede ir al fútbol extranjero, no tengan duda que va a ser un paso adelante y que para mí esa consolidación que piensan que la va a lograr en un plantel, en el caso de Darío lo va a lograr estando en Europa en una liga que no es de las más reconocidas, pero bueno, no somos quién para menospreciar a ninguna liga porque la nuestra no está en mejor nivel”.

“El hecho de estar en Europa da vitrina a otros lugares y este va a ser un paso para después estar en grandes ligas. Obviamente que va a ser una baja importante para lo que queda del año, porque marcaba ciertas diferencias en los momentos que aparecía”, remató.

¿Cuál será el primer partido de la U sin Darío Osorio?

El primer partido de los azules sin Darío Osorio dentro del plantel será este sábado cuando tengan que recibir a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.