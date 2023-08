En Colo Colo no están ni ahí con la venta de Darío Osorio de Universidad de Chile: "No era relevante en la U"

Universidad de Chile perdió esta jornada a una de las grandes promesas de su cantera, toda vez que Darío Osorio se dirige a Dinamarca para finalizar su traspaso al fútbol europeo en una cifra que aún se desconoce.

La noticia llega en la previa del Superclásico, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino quieren romper con una negativa racha de más de diez años sin poder vencer a Colo Colo dentro del tiempo reglamentario.

Desde la trinchera alba, le dieron cero importancia a la venta de Darío Osorio: “No afecta tanto. Osorio ha jugado bien, pero no ha sido relevante en la U, entonces no creo que afecte mucho su salida”, dijo Jaime Vera a Bolavip Chile.

Osorio no jugará ante los albos. | Foto: Photosport

Eso sí, el ‘Pillo’ remarca que los problemas de Universidad de Chile no solo pasan por lo que podía o no podía hacer la Joya de Hijuelas: “El equipo en general no ha andado bien, no se ha notado esa diferencia ni con Osorio en cancha”.

Sobre favoritismos, el histórico albo asegura que “Colo Colo llega como favorito. Decir inmenso favorito sería faltarle el respeto a la U y es un clásico, es un partido especial. Uno no debería darlo como ganador antes del partido”.

¿Cuántos goles hizo Darío Osorio en Universidad de Chile?

Darío Osorio jugó 51 partidos con la camiseta de Universidad de Chile y supo anotar 11 goles, los que ahora tratará de replicar en el lejano fútbol de Dinamarca.