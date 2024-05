Recorridas diez fechas del Campeonato Nacional de Primera División, Universidad de Chile es el líder indiscutido del torneo y tras un tercio del certamen, principal candidato a bajar una nueva estrella.

Y en el horizonte viene Deportes Iquique, equipo que marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con cinco puntos menos que el cuadro que dirige Gustavo Álvarez.

Es por eso, que el enfrentamiento asoma como crucial en lo que respecta a la perspectiva de lo que viene para el Romántico Viajero. Es lo que señala el ex jugador, Horacio Rivas.

“Todos los partidos son importantes para la U y desde la primera fecha y justamente ahora, viene uno importante porque se enfrentan a un equipo que ha sido protagonista en estas primeras diez fechas”, afirmó para BOLAVIP CHILE.

Rivas: “El campeonato no…”

Sobre la trascendencia en la tabla de posiciones, el recordado Carepato enfatizó que desde luego seduce, pero que bajo ningún aspecto el equipo se puede relajar, porque la competencia es dura.

“La diferencia que se puede sacar es atractiva, pero eso hay que comprobarlo y jugarlo, no hay que dormirse, no está el campeonato para eso”, es el llamado del ex central laico.

Por último, sostuvo que más allá de la esperanza que da el equipo, los hinchas se encuentran bien mesurados al respecto y alabó aquella condición.

“Es para seguir jugando con la ilusión y no solo con la de los jugadores, si no con la de la gente. Uno habla con los hinchas y hay tranquilidad, nadie anda hablando que ya somos campeones, si no hay una conciencia que no se puede regalar nada”, cerró Rivas.

Rivas valoró la postura de los hinchas al momento de la U (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile vuelve a la competencia este domingo 5 de mayo a las 15 horas, cuando por la undécima fecha reciban a Deportes Iquique – sublíder del torneo – en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.