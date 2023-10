En las últimas horas, los hinchas de Universidad de Chile han visto cómo se abrieron las posibilidades de regreso de algunos ex históricos del club y que desde luego, tienen el color azul en el profundo de su suer.

Uno de ellos, es Felipe Mora, luego que su propio padre haya manifestado que siempre el deseo de su hijo estará en poder volver a la U porque lleva en lo más profundo de su ser la camiseta del Romántico Viajero.

Bolavip Chile dialogó con un ex jugador estudiantil, Horacio Rivas, quien manifestó que sin duda un nombre como el del goleador del último título laico, es muy atractivo para eventualmente, regresar al CDA.

“Sabiendo que son supuestos, no hay nada seguro y uno puede opinar en base a gusto, pero el nombre de Felipe Mora es un nombre concreto, que está en la retina de todo el mundo, un jugador activo y que perfectamente puede seguir ligado a lo internacional“, reaccionó Rivas.

El otrora defensor, agregó que “por ahí, su nombre me atrae mucho más para el camarín antes que lo deportivo, mira lo que digo, pero sin duda Felipe sería un gran aporte”, aseveró el ex jugador.

Mora, gritando el gol del título de la U en 2017 (Photosport)

“Cuando me retiré, nunca se me pasó por la mente volver”

En la última semana, a través de las redes sociales del club se pudo apreciar que Matías Rodríguez está entrenando en el Centro Deportivo Azul y el propio jugador, reconoció su intención de volver al fútbol.

Para Horacio Rivas, el tema le genera escepticismo y da cuenta que cuando los futbolistas quieren volver, esas segundas partes nunca son positivas.

“Matías se ganó un espacio en el club, no estoy en la cabeza de los dirigentes, pero insisto, su tema es muy personal y ni siquiera está en la intención de uno, porque haber dejado pasar dos años y querer volver al fútbol, las experiencias no han sido buenas“, apuntó el ex defensor.

Finalmente, el otrora jugador ratificó su distancia con el tema, a sabiendas que Rodríguez aportaría en el camarín, pero con la gran duda si lo haría en lo deportivo.

“Estoy escéptico. Matías cuando se fue ya había tocado un techo. Fortalecería el camarín, pero desde lo deportivo está la interrogante, cuando yo me retiré nunca se me pasó por la mente querer volver a la actividad”, concluyó Rivas.

Rivas aprueba a Felipe Mora y tiene distancia con lo de Matías Rodríguez (Archivo)

¿Cuándo se jugará Universidad de Chile vs Everton?

Tras la controversia que se generó por la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Everton producto del corte de agua que afectó a algunas comunas de la zona norte de Santiago y que finalmente se optó por postergar el encuentro, ahora sí ya hay programación.

En definitiva, el compromiso entre azules y ruleteros se llevará a cabo el lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, antes del Clásico Universitario.