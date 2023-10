Luego de oficializarse la suspensión del encuentro entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional, el plantel azul se fue de vacaciones con el objetivo de recargar energías y volver con todo para afrontar la recta final del torneo nacional.

Durante las últimas horas, sin embargo, una noticia sorprendió a todos los hinchas del Romántico Viajero. ¿Cuál fue?. El defensor de 37 años, Matías Rodríguez, regresó al Centro Deportivo Azul (CDA) a entrenar con la serie de Proyección.

Rodríguez portó la jineta de capitán en la U en su último paso | FOTO: Agencia Uno

Fue a través de un comunicado que tanto el cuadro universitario como el ex lateral explicaron esta llamativa situación.

“El club me abrió las puertas, hablé con el director deportivo Manuel Mayo y le comenté mis intenciones de volver a jugar. En este tiempo para prepararme, se me da la oportunidad de entrenar con los chicos de la Proyección y así ponerme a punto para ver si el año que viene vuelvo a jugar. No quería quedarme con las ganas de intentarlo”, indicó Rodríguez.

“Estoy muy feliz de estar entrenando, de vuelta con estos colores que me llenan de alegría”, cerró.

Recordar que Rodríguez pudo levantar con el dorsal azul cuatro títulos de Primera División, dos Copa Chile, una Supercopa, además de la recordada Copa Sudamericana 2011.

HINCHAS DE LA U REACCIONAN AL REGRESO DE RODRÍGUEZ

Esta situación no pasó desapercibida en las redes sociales del elenco bullanguero pues miles de hinchas se agolparon para entregarle un cariñoso mensaje al ex seleccionado argentino.

“Cierren el CDA”, “Déjenlo en el CDA porfa”,”Fichenlo”, “Sería titular”, fueron los comentarios que más se repitieron.

¿CUÁNTOS PARTIDOS ALCANZÓ A DISPUTAR RODRÍGUEZ CON LA U?

El futbolista argentino nacionalizado chileno es el defensor más goleador en la historia de Universidad de Chile con 57 goles en 339 partidos disputados.