Uno de los jugadores que terminan contrato en Universidad de Chile es el capitán Luis Casanova, defensor que llegó a los azules en 2020 y que este año tuvo un año difícil con una primera rueda a gran nivel, pero tal como el equipo, tuvo un feo bajón en la segunda parte.

No se sabe con certeza si el sureño seguirá en la U el 2024 y uno que pide su continuidad, es el histórico lateral izquierdo universitario Roberto Reynero, el que apela a todo lo que ha entregado el defensa.

“Tuvo la cantidad de partidos suficientes, es un referente y por algo le pasaron la jineta de capitán”, comienza diciendo el crack de los 80 en conversación con Bolavip.

El Príncipe agrega que Casanova “lleva dos o tres temporadas al que ya conocemos y creo que debería quedarse, aunque sea para pelear un puesto por la jerarquía y por la experiencia”.

Roberto Reynero pide la continuidad de Luis Casanova en la U

Reynero no esconde su gusto por el defensa central. “A mi me gusta y quiero que se quede, a dar pelea, no importa que sea suplente porque la va a pelear, tiene ímpetu, tiene fuerza y tiene condiciones para seguir y prefiero que un chileno esté en la banca y no un extranjero”, indicó.

Respecto a lo que viene para la zaga de la U, el ex capitán azul indica que “tenemos a Zaldivia y que se quede Casanova, de abajo vendrá alguien más, tenemos que se cautelosos a la hora de traer otro central, y si es extranjero, debe jugar derechamente, tener tres centrales parejos”.

Matías Zaldivia también quiere que siga Casanova

Una vez finalizado el partido de la U ante Ñublense, el otro central azul también dio a conocer su parecer sobre el futuro de su compañero en esa línea defensiva.

“Ojalá siga, por mí me encantaría porque Lucho es muy importante para nosotros. Son decisiones que las toma él y el club, así que no me puedo meter”, indicó el zaguero en conversación con AS.

Las declaraciones de Luis Casanova