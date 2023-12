Juan Pablo Gómez abre la puerta ante posible salida de Universidad de Chile: "Nunca me quedé en un lugar que no me quieran"

El año futbolístico que acaba de finalizar para Universidad de Chile, tiene muchas aristas al respecto. No se peleó en la zona baja como venía siendo la tónica de los últimos torneos, pero tampoco se pudo lograr una clasificación a un certamen internacional.

Pero de todos modos, el año azul no fue tan bueno y por algo no se termina renovando a Mauricio Pellegrino, técnico argentino que lideró toda la campaña del Romántico Viajero y si bien, no se perdieron clásicos, en el aire quedó una sensación que se pudo hacer algo más.

Es por eso, que dentro del plantel universitario se hace la evaluación correspondiente y el mea culpa en relación a los números y rendimientos que se tuvieron durante el 2023.

Uno de ellos, fue el lateral Juan Pablo Gómez, quien en su balance dijo “lamentablemente necesitábamos entrar a una copa y no lo logramos. Tenemos que ser autocríticos y no logramos lo que quería y anhelaba el club desde principio de año, ahora a dar vuelta la página, a descansar y ver lo que viene”, reconoció el guitarrista.

Juan Pablo Gómez: “Fue un fracaso”

En esa línea bastante dura, Gómez no dudó en catalogar la campaña de la U en este 2023. “Para mi sí (fracaso). Hablo por mi, no hablo por mis compañeros ni por el entrenador. Fue un fracaso, por un punto, creo que tuvimos la clasificación en El Salvador y se nos escapó en los últimos minutos del partido”, reconoció el ex lateral de Curicó Unido.

Sobre la salida de Mauricio Pellegrino, el rockero dijo que le desean lo mejor para lo que viene, “se despidió como corresponde, le deseamos lo mejor. Ellos seguirán su camino y espero que les vaya muy bien. No me referiré a procesos que terminaron”, enfatizó tajantemente Gómez.

Juan Pablo Gómez y su autocrítica en la U 2023

También, Gómez fue tajante sobre su primer año en la U. “Como todos, creo que fue un año irregular, no me sentí bien y creo que nunca pude llegar a mi nivel, soy autocrítico. Tengo que reevaluar muchas cosas, tengo mucho tiempo para pensar también y la idea es el próximo año hacer una buena pretemporada y arrancar con todo”, reconoció el futbolista.

Declaraciones que abrieron la interrogante que ante los propios dichos del jugador, abre la incertidumbre sobre su futuro en los universitarios. “Yo siempre estoy a disposición del club y nunca me quedé en un lugar que no me quieran. Tengo contrato vigente y por ahora vamos a seguir, quiero seguir”, remató Gómez.

¿Cómo fue el año 2023 para Juan Pablo Gómez?

El lateral derecho de 32 años, llegó para este temporada desde Curicó Unido tras una muy buena campaña con los maulinos. En la U, no pudo revalidar ese rendimiento.

En la U disputó 1.635 minutos graficados en 27 partidos, de los cuales en 19 fue titular, entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile. No convirtió goles.