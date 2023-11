Se viene la gran definición del Campeonato Nacional en Primera División, donde tres equipos pelean la opción de alzarse con la corona: Cobresal, Colo Colo y Huachipato buscan bajar una nueva estrella.

Y los mineros de Atacama en la penúltima fecha reciben nada más y nada menos que a Universidad de Chile, en un duelo que toma mucho morbo, considerando que la U de obtener los tres puntos, permitiría que los albos y por qué no, Huachipato, sobrepasen a los nortinos.

Una encrucijada bastante potente que tiene por estos días a los hinchas de la U caminando por las paredes, ante la situación que un triunfo, le pueda dar una tremenda a los albos.

Patricio Mardones, en conversación con Alberto Jesús López para Radio ADN, dio su parecer al respecto y lo primero que hizo, fue alabar el desempeño de los dirigidos de Gustavo Huerta a lo largo del 2023.

“Cobresal para mi sigue siendo el principal candidato porque es el puntero. Tiene un partido complicado ante la U el fin de semana, pero creo que por la campaña que han hecho, serían un justo campeón”, sentenció el ex mediocampista.

Sobre el partido mismo, duelo donde él consagró a la U campeón tras un cuarto de siglo anotando el recordado penal, el ex seleccionado nacional señaló que será un compromiso muy especial para ambos.

“Va a ser un bonito partido donde nos tocó ser campeones el año ’94 donde quizás, Cobresal sea campeón ante la U dependiendo de los resultados, pero me gusta el campeonato”, enfatizó.

El morbo del resultado

Pato Mardones no tiene dobles lecturas, y según su visión la U debe salir a ganar el partido, que el profesionalismo está por sobre cualquier situación.

“Yo creo que la U debe entrar a ganar el partido, lo mismo que debe hacer Cobresal. Uno debe ser profesional al entrar a la cancha y dar el 100%, acá no hay eso de ‘si la U gana, Colo Colo es campeón’, no. Ojalá la U gane, si no Cobresal, pero el torneo debe ser serio y los jugadores lo saben”, afirmó el histórico.

Además, tuvo conceptos para la campaña azul que ha liderado el argentino, Mauricio Pellegrino, “no ha dado los resultados esperados. No ha sido un buen año el de la U y es difícil que le renueven. El nivel del equipo no fue regular durante el año“, aseveró.

Finalmente dio su candidato al título y ahí no tuvo dudas. “Cobresal sería un justo vencedor del campeonato, por lo que hizo en el año y sería lo más justo”, cerró el histórico Pato Mardones.

Mardones quiere que la U salga a ganar, pero reconoce que sería justo el título para Cobresal (Photosport)

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.