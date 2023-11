Universidad de Chile recibió un duro golpe en esta jornada tras lo que fue su dura derrota ante Coquimbo Unido por 2-1 por las antepenúltima fecha del Campeonato Nacional, la que cual lo aleja de su gran objetivo de ir a la Copa Sudamericana 2024.

Tras lo que fue este compromiso, el entrenador Mauricio Pellegrino conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y dejó sus impresiones sobre esta caída, en la que partió lamentando el bajo desempeño del árbitro Manuel Vergara.

“Fue un encuentro con demasiados acontecimientos en contra, como para poder hablar de otra cosa (…) El penal es desafortunado. Son penales de reglamentación, son penalcitos que te penalizan muchísimo, valga la redundancia, y son de interpretación… La pelota rosa en la pierna y la mano está muy abierta y eso interpreta el juez”, comenzó señalando Pellegrino.

Siguiendo con aquello, el entrenador ahondó en lo que fue el rendimiento del equipo, en la que lamentó las opciones falladas en los primeros minutos y la expulsión de Matías Zaldivia, la que sin duda termina pasando la cuenta al final del encuentro.

“Son jugadas que te marcan el rendimiento. Cambian el devenir del encuentro. No estoy diciendo que no deberían ser, pero son jugadas muy finas. Ya está. No tuvimos la efectividad del rival, pero tuvimos muchas oportunidades”, declaró.

El juez de la brega se llenó de criticas | Foto: Photosport

A pesar de la derrota, el DT argentino no aplaudió la actitud de sus dirigidos y valoró el espiritu de competitividad que mantuvo el equipo “hemos dado la talla en muchos partidos importantes y creo que hemos sido mejor que Coquimbo, pero hay que seguir por esta línea. Construir un equipo competitivo no es fácil”.

Finalmente, Pellegrino fue consultado sobre su continuidad en la banca de la Universidad de Chile, en la que tiró la pelota para el córner y puso en puntos suspensivos lo que puede ser su futuro dentro del club tras finalizar la temporada.

“Hay que pensar en los próximos dos partidos. Hemos competido bien ante un equipo difícil y eso es más importante que el entrenador”, cerró.