Histórico de Universidad de Chile pronóstica tiempos de terror: "Si la U no se refuerza no será campeón"

Universidad de Chile sigue sin entregar noticias sobre su mercado de fichajes. Luego de oficializar a Antonio Díaz, el cuadro azul intenta incorporar a Charles Aránguiz, lo que está tomando más tiempo de la cuenta.

Ante dicha espera, a poco más de una semana de la reanudación del torneo, un histórico azul pierde la paciencia. Es más: cree que si Gustavo Álvarez no recibe refuerzos no será campeón.

Así lo cree Cristián Castañeda. El mítico Scooby conversó con BOLAVIP CHILE y advirtió que el club de sus amores se puede alejar de la corona. Para él, con el plantel actual no alcanza para bajar la estrella número 19.

“Si la U no trae un par de jugadores, no tiene ninguna posibilidad de ser campeón. Aunque sea puntero, así de categórico: no tiene ninguna opción”, comenzó señalando.

En dicha línea lo remarcó: la distancia con el segundo es corta. “Si no se refuerza donde tiene que reforzarse, no le va a alcanzar. La U debería tener una ventaja de nueve o 12 puntos, pero se achicó y está a un punto. Está complicado”, agregó.

Cristián Castañeda aseguró que Universidad de Chile necesita refuerzos con urgencia.

Espera por un príncipe

Finalmente, Scooby Castañeda se refirió al eventual arribo de Charles Aránguiz. Desea que su arribo se confirme, pero asegura que la situación es compleja. Le envió un duro recado a los empresarios inmersos en la negociación.

“Está difícil, lo veo difícil. De repente, las cosas no se hacen o solo vía empresarios y esas cosas van ensuciando las cosas. Sería mucho más sano y leal ir a la fuente, entiendo que se tendría mayor éxito”, indicó.

“Si fracasan, no me cabe duda que es por ese tipo de cosas. Enturbia, hace todo más lento y menos transparente. Ahí da un poquito de frustración que no sea lo positiva que uno espera. Es un jugador que la U necesita con urgencia”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de la U será contra Everton por Copa Chile. Se jugará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.