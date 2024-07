La espera de Universidad de Chile por Charles Aránguiz incomoda a Romai Ugarte. El periodista está cansado de esperar al experimentado volante y apura a los azules en su fichaje.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el comunicador emplazó a los azules a dejar de lado de la incertidumbre. ¿Qué pasará si no llega el Príncipe Aránguiz? El misterio debe ser resuelto lo antes posible.

“¿Hasta cuándo esperan por él o era humo? ¿Van a decir que hubo un real interés pero no se trajo? Creo que hay un lío de representaciones, de sueldos, que Inter quiere plata y la U no lo va a entregar”, cuestionó Ugarte.

En dicha línea, el periodista no cree que el título azul dependa de los archirrivales. No obstante, ello no le resta importancia a que los azules sumen nombres para el plantel.

“Importa más como se refuerce la U más que lo haga Colo Colo y Universidad Católica. Colo Colo tiene que entrar en la Copa Libertadores y será mucho desgaste, se pueden agarrar unos buenos puntos ahí. La U necesita esos dos puestos que pidió (Gustavo) Álvarez con urgencia.

Romai Ugarte cuestionó la espera de Universidad de Chile por Charles Aránguiz.

El único refuerzo de Universidad de Chile

Cabe destacar que Inter de Porto Alegre ya manifestó su intención de no dejar partir a Charles Aránguiz. El jugador tiene contrato hasta junio de 2025 con el cuadro brasileño.

Tanto su entrenador, Eduardo Coudet, como el presidente, Alessandro Barcellos, han comunicado que el volante de 35 años reviste mucha importancia para el club. Por el momento, no se mueve de tierras gaúchas.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de Universidad de Chile será contra Everton. Se jugará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.