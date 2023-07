Continúan las reacciones por los dichos del portero de Colo Colo, Fernando De Paul quien señaló que atajar diez partidos en los albos es como atajar todo un campeonato en cualquier otro club.

Palabras que no cayeron muy bien en el entorno de la Universidad de Chile, ya que el golero llegó a ser el capitán de los azules en la temporada 2021, entonces muchos ligados al mundo de la U, encuentran que sus dichos han sido bastante desafortunados.

Tal es el caso del ex jugador del Ballet Azul, Francisco Las Heras, quien tildó como de tribuneras las declaraciones del ex golero de Everton de Viña del Mar. “Son declaraciones del momento porque hoy por hoy está en Colo Colo. Son tribuneras, populares, es como darle el gusto al hincha colocolino, pero si estuviera en la U, las diría para dejar contento al hincha azul”, reveló Las Heras.

Sin embargo, el ex futbolista no tuvo reparos en catalogar con dureza, las palabras que emitió De Paul en ESPN. “Esas declaraciones son una estupidez, cuando la realidad no se si sea tan así”, argumentó el ex deportista.

De Paul ha tenido que enfrentar las reacciones del mundo azul luego de sus dichos (Photosport)



Finalmente, instó al portero a no olvidar su pasado, puntualmente porque la U lo contrató cuando defendía los colores de San Luis de Quillota, hace algunos años. “Él no puede olvidar que salió de un equipo muy chico, lo trajo, lo rescató y que de esa contratación pasa a Colo Colo. Insisto, no puede dar ese tipo de declaraciones y más aún, siendo parte de la institución, anteriormente”, cerró Las Heras.