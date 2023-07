Hace algunos días, el portero de Colo Colo Fernando De Paul, emitió algunos comentarios en ESPN Chile donde sus palabras no cayeron tan bien en el mundo ligado a Universidad de Chile, su ex equipo y donde incluso fue capitán, en la temporada 2021.

En la ocasión, el Tuto dijo que “atajar diez partidos en Colo Colo es un como atajar todo un campeonato en otro club”. Concepto que tuvo una resonancia entre los hinchas y quienes siguen al Romántico Viajero.

Bolavip Chile conversó sobre este tema, con el comentarista de La Magia Azul, Héctor Tito Awad, quien no dejó pasar la oportunidad para repasar al ex golero de San Luis de Quillota.

“O sea, malagradecido. Yo tengo una opinión de De Paul, que se ve un tipo súper tranquilo, pero que dentro del camarín no es ningún aporte. No me extrañan estas declaraciones para quedar bien y mandar a la mierda al otro, que es nuestra querida Universidad de Chile. No solo se equivocó, si no que la cagó, fue irresponsable, irrespetuoso, todo los términos que uno pueda poner, significan De Paul”, lanzó con todo el reconocido comentarista.

Además, el panelista del Show de Goles señaló que el entretubos quiso quedar bien con su actual club, pero que de todas maneras le faltó criterio y equilibrio para hablar de este tema.

De Paul estuvo en la U entre las temporadas 2016 y 2021 (Photosport)

“Hay una palabra que se llama equilibrio, otra que se llama criterio, sobre todo si fue un buen pasar en la U, porque dijéramos que tuvo un mal pasar en la U, es otra cosa. Ahora, si me pongo a pensar con el vaso medio lleno fue un idiota, nomás. Lo hizo para dejar contentos a los de la contra”, aseveró el comunicador.

Finalmente, volvió a repasar con todo a De Paul y afirmó que el futbolista “no tuvo criterio, no tuvo madurez. Me pareció penca, rasca”, concluyó un molesto y decepcionado, Tito Awad.