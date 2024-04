Universidad de Chile superó en un atribulado partido a Huachipato el fin de semana pasado, compromiso que le sirvió a los azules para mantenerse en la punta del Campeonato Nacional 2024 y mirando a distancia a sus más cercanos perseguidores.

Uno que tuvo un partido ‘raro’ fue Marcelo Díaz, quien no se vio muy activo y generó lo que pudo ser un penal a favor de Huachipato. Finalmente, Piero Maza no lo cobró y, acto seguido, el campeón de Copa Sudamericana con la U entregó una asistencia para el 3-0 azul.

El que no quedó nada contento con el desempeño de ‘Carepato’ fue Raúl Toro, quien en conversación con Bolavip Chile lo descueró: “Marcelo Díaz no puede jugar en la U. Yo veo a los periodistas decir que jugó un buen partido y no se mueve, habrá quitado una sola pelota y es un 6. No puede ser”, dijo.

Raúl Toro vs. Marcelo Díaz. | Foto: Photosport

En es misma línea, el ex entrenador de Audax Italiano complementa su idea diciendo que “No quita ninguna pelota y Huachipato se fue encima, si de hecho pudieron haber hecho un par de goles”.

Por otro lado, rescata un punto alto en la U: “Ahora, si me dices Leandro Fernández… me gustó. Fue colectivo, cedió dos goles, muy bien. Lo único que le diría es que se deje de alegar con los árbitros y los jugadores, que se dedique a jugar no más”, remató.

Lo cierto es que Marcelo Díaz y el conjunto azul está al tope de la tabla de posiciones con 24 puntos, a 5 de Deportes Iquique que marcha segundo y 8 de Colo Colo, el archirrival de la U.

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique, día y hora

El domingo 5 de mayo a las 5:30 de la tarde y en un estadio aún a definir por parte de la ANFP, Universidad de Chile recibirá la visita de Deportes Iquique por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2024.