Una bomba cayó en el mundo azul cuando el periodista de TNT Marcelo Díaz aseguró que Matías Zaldivia tenía una importante oferta de Medioriente y que podría dejar Universidad de Chile a días de comenzar la segunda rueda.

El ex entrenador de Audax Italiano, Raúl Toro, tiene una visión particular sobre este tema, porque si bien es cierto valora mucho la estadía defensor en la U, no cree en lo absoluto que tenga posibilidades de emigrar.

“Esa es más vieja que el hilo negro, y más si es argentino, porque ellos las trampas las inventaron, se las saben de memoria, cuando van a renovar salen ofertas de todos lados, lo he visto mil veces”, afirma.

Igualmente el estratega le envía un fuerte mensaje a la regencia azul. “Haya oferta o no haya oferta, la U debe renovarle, me gustaría que se quedara y que no le pase lo que le ocurrió a Colo Colo con Lucero, por estirar el chicle, mira como perdieron”, asegura.

Raúl Toro pide renovación de 2 años para Zaldivia en la U

Agregando que “Zaldiva es un muy buen elemento, buen jugador y me han contado en la interna que es buena persona”.

A mayor abundamiento, incluso se atreve a dar la duración del nuevo contrato. “A Zaldivia hay que hacerle contrato por dos años, ha demostrado ser buen profesional y todas esas ofertas son todas truchas”, cerró.