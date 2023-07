En Universidad de Chile ya comienzan a pensar en lo que será la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde los azules intentarán meterse en puestos de copas internacionales y pelear el título.

Sin embargo, un fuerte remezón podrían afectar los planes del estratega Mauricio Pellegrino de cara a la segunda parte del torneo.

¿El motivo? El zaguero central argentino-chileno Matías Zaldivia estaría siendo seguido desde cerca de un club del Medio Oriente, así lo confirmó el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada.

Zaldivia es una de las piezas fundamentales del esquema de Pellegrino | FOTO: Andres Pina/Photosport

“El tema es que en diciembre del año pasado cuando él sale de Colo Colo tuvo acercamientos preliminares con Emiratos Árabes Unidos, su representante trabaja con gente de ese país porque ya ha llevado jugadores”, comenzó diciendo el comunicador que sigue los pormenores de la U.

Agregando que “preguntaron por Matías Zaldivia y esto se acrecentó porque el zaguero ha tenido regularidad y es una de las figuras de la U y además es seleccionado, por lo que ha llamado más la atención. Su representante ya ha tenido contactos y han manifestado su interés, el jugador ya lo sabe”.

Para finalizar, el profesional de las comunicaciones remarcó que “a ese club podría llegar Pablo Guede y de concretarse eso, Zaldivia podría ser uno de los apuntados para llegar a ese club. La plata son mucho mayores que en la U, donde no tiene un sueldo alto, por lo tanto el jugador está abierto a escuchar ofertas porque él quiere asegurar su futuro. Esta información la he ratificado, la he confirmado con ambas partes y esta posibilidad en Emiratos Unidos está”.

Hay que destacar que Zaldivia tiene contrato hasta diciembre con la U con la posibilidad de renovar automáticamente cuando cumpla el 60 por ciento de los minutos con la camiseta del Romántico Viajero.