Ex capitán de Universidad de Chile no cree mucho en la oferta del Medio Oriente por Matías Zaldivia: "Debe ser un volador de luces del representante para apurar a la U"

Este martes, el mundo ligado a Universidad de Chile quedó muy preocupado tras conocerse el supuesto interés de parte del fútbol del Medio Oriente, por el zaguero central azul, Matías Zaldivia.

La información fue dada a conocer por el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports, poniendo la nota de preocupación respecto a la incertidumbre que se genera, en relación a uno de los buenos valores del cuadro que dirige, Mauricio Pellegrino.

En Bolavip Chile, fuimos por la opinión de históricos y una de ellas, fue la del ex lateral Roberto Reynero. El recordado Príncipe, cree que más que oferta, esto puede ser una estrategia del agente del futbolista. “Si es que lo considera el técnico, deberían asegurarlo, Ahora, fehacientemente a veces, son estrategias que se manejan con los representantes“, sostuvo el ex jugador.

Siguiendo en esta teoría, el otrora capitán de los estudiantiles, dice conocer muy bien como se procede en estos temas, básicamente por lo que vive su hijo, Felipe y que esto, puede ser una medida de presión para la dirigencia de Azul Azul.

“Yo he ido conociendo el tema asesorado con mi hijo, porque hoy en día los representantes dicen ‘la vamos a tirar como un volador, para apurar el tranco y para que la U se desespere, te voy a dar una oferta de Emiratos Árabes y hacer una compra ficticia‘ que no es real, si no para apurar a la U”, aclaró.

Zaldivia ha sido uno de los grandes valores de la U este 2023 (Photosport)

¿Qué debería hacer el cuadro azul? Reynero clama por asegurar ya a Zaldivia, a menos que realmente la oferta sea cierta y él quiera marchar. “Yo le haría un año más de contrato en la U, si es que él quiere seguir. Si ahora tiene una oferta, él mismo dirá que no le interesa continuar y sí tomará lo de los árabes, para así asegurar su futuro”, cerró Reynero.