Histórico entrenador del fútbol chileno exige que Cristóbal Campos no ataje más en la U: "Sólo es un atajador debajo del arco, pero no sale, no grita y no ordena"

Cristóbal Campos al igual que la Universidad de Chile no pasa por su mejor momento en el Romántico Viajero. El meta ha sido duramente cuestionado por su nivel y, claramente, él como sus compañeros perdieron la brújula en el fútbol chileno con la racha de 5 partidos sin ganar.

Un histórico técnico del fútbol chileno como Raúl Toro es claro respecto a la situación del meta azul y es tajante al decir que Campitos Compadre no tiene el nivel necesario para jugar como titular en la U.

“Lo he dicho hace mucho tiempo, Campos no es un arquero para la Universidad de Chile, no es un arquero titular para la U. Recuerdo a Johnny Herrera, a Vargas, que ahí es donde se ve a los verdaderos arqueros”, dijo Toro a Bolavip.

Raúl Toro no quiere ver más en el arco de la U a Cristóbal Campos (Photosport)

En ese sentido, Toro pide a gritos que Mauricio Pellegrino realice un cambio pronto en la meta y que le den cuánto antes las chances a Cristopher Toselli para atajar en la recta final de la temporada en la U.

“Toselli debió entrar el partido pasado. Se nota nervioso a Campos y él sólo es un atajador debajo del arco, pero no sale, no grita y no ordena”, agregó el ex DT de Audax Italiano.

El entreandor ilustre del torneo chileno es claro. “Por ejemplo, Campos debe estar gritando al lateral para que cierre. Tiene que estar gritando, alarmando, pero con O’Higgins, Andía se quedaba parado, no hacía nada y cabecearon solos. Es claro, para mí hace rato debería estar jugando Toselli”, terminó.