Una apasionante última fecha se vivió en el Brasileirao 2023 y una de las grandes sorpresas fue el descenso de Santos de Brasil, uno de los clubes más importantes de dicho país.

Luego del primer descenso del Peixe en su historia, los hinchas de Universidad de Chile se agolparon en las redes sociales del venezolano Yeferson Soteldo, jugador que pasó por el elenco universitario, para sacarle en cara la gran cantidad de oportunidades que ninguneó a su ex club.

Es por esta razón que Bolavip Chile se contactó con Horacio Rivas, otrora futbolista del Romántico Viajero, quien dejó en claro que no tiene para nada gratos recuerdos del paso del crack llanero en la U.

“Simplemente la boca loca es el refugio de los estupidos y de los mal agradecidos”, declaró el recordado Carepato.

Agregando que “no hay mucho comentario que hacer de un muchacho que no tiene un fondo… Lo que le pudiese decir y lo que le pudiese llegar se que no lo va a absorber porque es una persona muy limitada”

Soteldo llorando tras el descenso de Santos | FOTO: Captura

Finalmente, el ex defensor resaltó que “es algo de la boca loca, no gastaría el tiempo en una situación como esa pero me encantaría tener 25 años, estar activo, y en alguna oportunidad haber jugado en contra. Es como un sueño que sé que no lo voy a poder cumplir”.

¿CÓMO LE FUE A YEFERSON SOTELDO EN SU PASO POR LA U?

El talentoso futbolista venezolano alcanzó a disputar 37 partidos con la camiseta de la Universidad de Chile en la temporada 2018, en la que convirtió 7 goles y dio 9 asistencias.