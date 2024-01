Universidad de Chile ya va desarrollando su tercera semana de pretemporada en el Centro Deportivo Azul, bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el argentino ex Huachipato, Gustavo Álvarez.

Y este fin de semana, el equipo saltará por primera en este 2024 a la cancha donde se podrá ver parte de la idea que tiene el trasandino y el funcionamiento que pretende dar a los azules.

Sobre este tema y otros, Bolavip Chile conversó con Hugo Droguett, quien valora el hecho que la dirigencia azul se ha movido bastante rápido en el armado de su plantel y la veloz elección de su cuerpo técnico.

“Me parece que la U, por primera vez en muchos años, que contrata rápido a un técnico y a los refuerzos. En este tiempo de amistosos tendrán que jugarse sus cartas y que sean vistos por el entrenador“, enfatizó el ex futbolista.

En otra materia, Droguett sostiene que Fabián Hormazábal está un peldaño más arriba que su contrincante por el puesto de lateral derecho, Juan Pablo Gómez.

“Hormazábal está un peldaño más arriba porque el técnico lo pidió. Lo demostró en O’Higgins y La Serena teniendo muy buenas temporadas por la banda“, manifestó el ex mundialista juvenil.

De todos modos, sostiene que por el tiempo otorgado, en la U no hay excusas para no hacer un buen trabajo durante el presente año. “Se ha visto una muy buena planificación y me parece que en este período han estado bien, después no habrán excusas, plantel casi cerrado y después se verá si falta alguno. El técnico verá cómo está en todas las líneas“, afirmó.

Hugo Droguett critica la marginación de Marcelo Morales de la sub 23

En unos pocos días comienza el Preolímpico de Venezuela clasificatorio para París 2024. El zurdo criticó la marginación del lateral de la U, Marcelo Morales por parte de Nicolás Córdova, puntualmente porque más allá de los indicadores, acá se necesita ser bueno para el fútbol.

“Ellos han traído una metodología de trabajo, ya dieron el por qué. Extraño, pero Morales jugó todo el año, no se qué habrá comido o tomado, pero es extraño. El fútbol ha cambiado y si bien son parámetros que ayudan, lo importante es ser bueno para la pelota. Muchachos jóvenes no se demoran una semana en recuperarse. El fútbol se juega con una pelota y dos arcos, no ha cambiado“, cerró Droguett.

Tras la marginación, Morales se puso a trabajar en la pretemporada de la U (Photosport)

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal, el fin de semana del 18 de febrero. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.