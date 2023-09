Ignacio Tapia fue el héroe de la Universidad de Chile en el empate 1-1 ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. El defensor marcó el tanto de la igualdad en el minuto 29 y tuvo una gran salvada para evitar el tanto del Cacique a los 35′.

“Ha pasado un tiempo más relajado después del partido. Viendo la jugada, viendo todo, me siento mucho más tranquilo. Tuve muy buen desempeño, no sólo yo, también el equipo que metió, era un partido para eso también, así que feliz”, expresó el zaguero central en conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports.

El central se refirió a la importancia del compromiso. “Son partidos especiales que uno siempre espera, aparte no me había tocado estos últimos partidos, estos últimos dos sí, me preparé para eso, fue un partido importante para mí”.

Nacho también se refirió a su cabezazo en el centro del área para vencer a Brayan Cortés. En ese aspecto, enfatizó en una debilidad del cuadro Albo. “Viéndolo otra vez, después del partido hablamos y no me acordaba bien, pero ahora viéndolo gané un espacio entre Saldivia y Falcón, como ellos tenían déficit en el tema del balon parado, aprovechamos esa zona que estaba libre y menos que salió lo que habíamos preparado”.

La heroíca salvada de Ignacio Tapia en la U

Tapia tuvo palabras para su heroíca salvada ante un remate de Leonardo Gil en el área. “Me pega arriba de la rodilla. Fue instinto barrerme que no me pegara en la mano, me pega arriba de la rodilla, menos mal que no entró y salió esa pelota”.

Ignacio Tapia marcó en el Superclásico (Foto: Photosport)

También se refirió a la polémica del gol, donde en Colo Colo reclamaron que el balón estaba fuera del cuarto de círculo. “Creo que ya fue, no vi bien esa parte. Si estaba fuera era un poco, no afectaba mucho y si fue, fue viveza más que nada del partido, viveza del Lea (Fernández)”.