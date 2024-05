Formado en Huachipato no pudo ingresar al partido y generó un cataclismo táctico para Gustavo Álvarez.

Tras la derrota en el Clásico Universitario por dos tantos a uno, en Universidad de Chile hizo mucho ruído lo sucedido con el defensor Ignacio Tapia, quien asomaba como titular, pero finalmente no ingresó desde el arranque y fue reemplazado por David Retamal.

La molestia se manifestó a través del propio entrenador Gustavo Álvarez quien tras el encuentro comentó la situación que lo obligó a afrontar el duelo con una sustitución de emergencia.

Ya, con el correr de los días y con el central lesionado y fuera de las canchas, las reacciones no se han dejado esperar. Una de ellas, fue la de Matías Zaldivia, quien de alguna manera blinda al ex jugador de Huachipato.

“Obviamente es algo que pasa en la entrada en calor y desequilibra todos los planes. Pero ya lo dijo el profe y lo digo yo, no perdimos por Nacho ni nada por el estilo. Ese tema ya está hablado puertas adentro y ahora, dar vuelta la página”, afirmó El Jefe.

Zaldivia: “Se dijo lo que se tenía que decir”

A su vez, el medallista panamericano valoró el hecho que Tapia haya reconocido en la entrada en calor, que definitivamente no estaba en condiciones para afrontar el compromiso ante Universidad Católica.

“Convivimos con dolores en todos los partidos y más en estos partidos que nadie se los quiere perder. Nacho no quería perjudicarnos a nosotros, si no que obviamente quería estar y a la entrada en calor se dio cuenta que no podía estar”, enfatizó el defensor.

Finalmente, no dudó en reconocer que el tema se habló, de manera interna. “Se dijo todo lo que se tenía que decir porque había que hacerlo. Ya pasar página y pensar en Ñublense”, para luego concluir con “esa una lección que hay que aprender”, sentenció Zaldivia.

Tapia no jugó ante la UC (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Por la penúltima fecha de la primera rueda, Universidad de Chile recibirá a Ñublense en el Estadio Nacional. Aquel partido, se jugará el día domingo 26 de mayo a las 17:30 horas.