Universidad de Chile vive complejos días luego de la caída ante Universidad Católica. Se perdió el invicto y además se trizó la relación entre dos actores: Gustavo Álvarez y un defensa del equipo. ¿La razón? El zaguero sería titular ante los precordilleranos, pero no había comunicado que estaba lesionado.

Ese es el caso de Ignacio Tapia, jugador que a pesar de estar considerado en el once estelar para enfrentar a la UC, no jugó tal partido. El propio Gustavo Álvarez fue el encargado de dar a conocer su situación. Sin titubeos, el DT exhibió el enojo que le provocó no haber sido informado de los problemas del defensor.

Y según detalló La Tercera, esa manifestación de rabia no solo fue pública. En el camarín de Universidad de Chile también hubo movimiento, ya que el medio mencionado asegura que Ignacio Tapia recibió una dura reprimenda por parte del entrenador argentino.

Puertas adentro, le comunicó lo grave de su situación. Y es que al trasandino no le gustó para nada que tanto el cuerpo médico como el jugador no le comunicaran del problema. Todo indica que estará fuera de las canchas por largo tiempo.

No es su primera vez en la U

Bajo dicho contexto, el panorama para el zurdo no es optimista. Cabe destacar que ya había tenido problemas tras llegar tarde a un entrenamiento en la antesala del partido contra Unión Española. En tal ocasión, acusó problemas de salud de su mascota.

No obstante, Gustavo Álvarez lo penalizó. Lo dejó al margen ante los hispanos y tras ello volvió a las convocatorias. Esta vez, la falta fue mucho más grave. No solo por omitir la información, sino que por el contexto: fue a raíz de un Clásico Universitario. Y se perdió. Problemas para el defensa del millón de dólares.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será ante Ñublense el domingo 26 de mayo. Se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.