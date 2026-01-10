El defensor nacional, Ignacio Tapia puso punto final a lo que fue su ciclo en la Universidad de Chile, club con el que terminó su vinculo a finales del 2025 y ahora, debía buscar nuevos rumbos para su carrera.

El zaguero no lograba hacer noticia dentro de este mercado en las últimas semanas y su futuro era todo un misterio, ya que no se daba indicios sobre si seguiría en Chile o partiría al extranjero.

Dentro de las últimas horas, todas esas dudas se esclarecieron por completo y ya se tiene indicios de lo que será su futuro para este 2026, en la que Tapia arma sus maletas para tener su primera experiencia en el extranjero.

El periodista, Uriel Iugt dio a conocer en su cuenta de ‘X‘, que Ignacio Tapia tiene todo acordado para transformarse en nuevo refuerzo del Atlético Grau del fútbol peruano para este 2026.

Tapia partirá a Perú en este 2026 | Foto: Photosport

“Ignacio Tapia será nuevo jugador de Atlético Grau. Llega en condición de libre desde U. de Chile. Contrato por un año”, informó.

De esta manera, Ignacio Tapia logra encontrar un nuevo club para lo que será esta temporada, en la que el futbolista ya prepara sus maletas y así afrontar su primer desafío en el extranjero.

