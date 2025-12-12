A falta de que resuelva la teleserie de Gustavo Álvarez, en Universidad de Chile comienzan a planificar la temporada 2026 y en las últimas horas el conjunto laico oficializó la salida de unos de sus jugadores, quien tras terminar contrato se irá libre del Centro Deportivo Azul.

Se trata del defensa Ignacio Tapia, quien no renovó con el elenco estudiantil y que hace unos días atrás ya se había despedido de sus compañeros y funcionarios del club en la previa del duelo ante Deportes Iquique.

“Con Ignacio Tapia terminamos nuestro vínculo profesional tras completar su contrato junto a nuestro Club… Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por Ignacio durante el tiempo que vistió la camiseta del “Romántico Viajero”. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”, señalaron en la U mediante un breve comunicado.

Ignacio Tapia apenas jugó 15 partidos esta temporada. En muchas ocasiones ni siquiera fue citado (Photosport).

Tapia, fichado en 2022 a cambio de un millón de dólares, nunca logró escapar de la crítica de los hinchas, quienes constantemente cuestionaron su elevado costo y la falta de regularidad en su rendimiento.

El defensor de 26 años estuvo cuatro temporadas en la U, donde disputó 64 partidos y marcó un gol (a Colo Colo en un Superclásico). Alzó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Datos clave…