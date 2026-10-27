Igor Lichnovsky sorprende a todos con este mensaje en la U. de Chile: “Es lo que yo noto”

El defensor azul, Igor Lichnovsky dejó este mensaje que ilusiona a los hinchas de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile volvió a tener una gran actuación dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ derrotaron con holgura por 4-1 a Everton de Viña del Mar, resultado que deja al elenco de Fernando Gago muy bien aspectado en su lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este partido, el defensor azul Igor Lichnovsky conversó con TNT Sports y dejó su análisis al presente que vive el equipo dentro del torneo, en la que destaca que todo el plantel está comprometido en cerrar de la mejor forma el año.

“Es importante resaltar lo que estamos haciendo todos como equipo, es verdad que a lo mejor algunos nombres propios pueden resaltar más en algún u otro momento, pero yo me enfoco en lo que hace todo el equipo”, parte señalando Lichnovsky.

Luego, al zaguero se le consultó por lo que han sido sus primeros meses en esta vuelta en la Universidad de Chile, en donde el jugador declara que está más que maravillado con este retorno al club de sus amores.

“Estoy muy contento, es todo lo que esperaba cuando se dio la oportunidad de volver, siento que estoy en el patio de mi casa, tenía la oportunidad de volver a conectar, de ir a hablar al fútbol joven, de compartir con mis compañeros y vivir este proceso con la gente, sentir de nuevo lo que es jugar para la U”, remarca.

Lichnovsky feliz por su presente en la U | Foto: Photosport

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Con esta victoria, los ‘Azules’ se ilusionan aún con el título al quedar a siete puntos de Colo Colo, pero Lichnovsky pone paños fríos, indicando que el equipo irá partido a partido para llegar lo más alto posible en la tabla de posiciones.

“No creo que ninguno de nosotros haya salido a decir que no (se iba a luchar por el título) en algún momento. Cuando son torneos largos, yo creo que hay que enfocarse en lo que es partido a partido y hoy día, cumplimos el objetivo, vienen otros compromisos muy importante”, declaró.

Finalmente, Lichnovsky dejó un importante mensaje para todo el hincha de la Universidad de Chile pensando en lo que será la próxima temporada, en donde los ‘Azules’ cumplirán sus 100 años, en la que el zaguero se ilusiona con que el equipo llegará de la mejor forma a un año tan especial.

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“El próximo año se vienen los 100 años, no sé qué está pasando con los demás equipos, el que va arriba, los que van más abajo, hay que preocuparse de nosotros, nosotros estamos disfrutando dentro de la cancha, se vienen cosas bonitas para la U, nuestro techo todavía está alto”.

“Si seguimos trabajando, que es lo que yo noto al compartir con mis compañeros, todos tenemos claros que los objetivos se van a lograr trabajando y van a ver, se van viendo resultados, ahora toca una importante nuevamente”, cerró.