Universidad de Chile sigue minuciosamente el desarrollo de sus juveniles a préstamo. Uno de ellos salió silenciosamente de la institución en 2024, pero ya está generando ruido en el torneo de Primera B. Irrumpió en el club con 16 años y a sus 18 ya resguarda el arco de su equipo.

Ese es el caso de Ignacio Sáez. El portero dejó la U para emigrar a Deportes Recoleta en un préstamo por un año. Ya debutó profesionalmente y de momento ya ha sido estelar en tres ocasiones. A pesar de que no ha conseguido triunfar, se la ha ganado las felicitaciones en su nuevo equipo.

“Es muy distinto, pero no para mal. La U lo tiene todo y llegar a un club al que no le hace falta nada, pero que sí es distinto, fue raro y la primera semana me costó. Pero el grupo me ayudó y estoy muy contento. Es una familia, puedo hablar con cualquiera y va a ser la misma onda siempre”, comenzó indicando a AS Chile.

“Me he sentido muy bien, por más que los resultados no han sido los esperados. Antes del debut, pensé que estaría aún más ansioso y nervioso por la presión, pero me encontraba muy tranquilo. Ya durante los partidos me sentí bien y me mantuve alerta gracias al trabajo de mis compañeros”, agregó.

Ignacio Sáez fue citado por primera en Universidad de Chile con 16 años.

No pensaba en salir de Universidad de Chile

A su vez, Ignacio Sáez explicó cómo partió de Universidad de Chile. Emigrar del club que lo llevó a la banca de un partido profesional con 16 años (abril de 2022 contra Coquimbo Unido) y lo formó no es para nada fácil. No obstante, optó por su desarrollo personal.

“Fue de forma rápida, porque no esperaba irme a préstamo. Si bien era parte del plantel de la U y estábamos rotando en la juvenil, lo que era bueno porque podía jugar, sentía que necesitaba esa competitividad que daba un desafío así. (…) No me prometieron jugar, pero sí me dijeron que si me entrenaba bien y rendía, tendría la oportunidad”, cerró.

