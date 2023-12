Se acerca el último partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional de Primera División, para cerrar así una temporada que tuvo momentos de ilusión, pero se termina de muy mala manera.

En los azules, asumen que este momento no era el esperado y que los tiene intentando conseguir un cupo a la Copa Sudamericana, pero para eso, se deben dar una serie de resultados, donde el más importante para ellos, es salir victoriosos ante Ñublense.

Este miércoles, el mediocampista azul, Israel Poblete, asumió responsabilidades en torno a lo que vivió la U este 2023 y lo primero que hizo fue reconocer que acorde a cómo fue el primer semestre, era necesario conseguir algo más.

“El objetivo mínimo era entrar a una copa, obviamente que ahora no lo estamos cumpliendo. Tenemos una opción de ganar un partido, como mínimo y teníamos la ilusión de pelear arriba, sobre todo como terminamos la primera rueda“, afirmó el maipucino.

No todo quedó ahí y el mismo jugador apuntó de manera crítica que con el equipo que formaron, perfectamente pudieron pelear el título. “Está la autocrítica de que no pudimos sostener el primer semestre y que en el segundo nos caímos. Eso hizo que no pudiésemos pelear el campeonato, que yo, personalmente, creo que con el plantel que teníamos, tranquilamente lo pudimos haber hecho“, reconoció el ex Huachipato.

Israel Poblete sostiene que la U debe pelear el título siempre

Ahondando en las culpas, el futbolista expresa que la ubicación actual en la tabla es muy mala para lo que ellos pretendían. “Perdimos muchos puntos y creo que se podría haber jugado mejor y en otros partidos merecimos más, pero si tenemos estos puntos es porque lo merecemos. Con autocrítica, siento que pudimos haberlo hecho mejor y no estar en lo que siento, estamos en una mala posición”, sentenció.

Consultado sobre los objetivos trazados a comienzos de año y que va de la mano de no sufrir con el descenso, como las temporadas anteriores, Poblete confiesa que pensar que esa era la gran meta, era de carácter mediocre.

“Sería mediocre pensar que en los otros años nos salvamos del descenso y en este no. Repito, teníamos plantel para pelear el campeonato, pero no pudimos encontrar el funcionamiento para dar ese salto de calidad”, reconoció.

Su postura fue clara y sentenció que “para una institución como la U, debe ser todos los años pelear por el campeonato y estamos con mucha pena de no haberlo hecho, porque creo que se podía“, señaló.

Finalmente, no cree que haya existido falta de plantel y puso como ejemplo a los equipos que, justamente, van por la corona. “Yo creo que teníamos plantel capacitado para pelear. Vemos a Cobresal que no se reforzó, Huachipato tampoco y siguieron peleando. Por cómo estaba el campeonato, no creo que sea la excusa“, cerró Israel Poblete.

Israel Poblete tras abrir la cuenta ante la UC (Photosport)

¿Cuáles son los números de Israel Poblete en el año 2023?

El ex Cobresal, Unión Española y Huachipato llegó a Universidad de Chile a comienzos de la temporada 2022. Este 2023, Israel Poblete por Campeonato Nacional y Copa Chile, disputó 28 partidos, de los cuales 25 fueron como titular. Anotó dos goles, ambos frente a Universidad Católica.

¿Cuál será el último partido de Universidad de Chile en el 2023?

Los azules cerrarán su año 2023 recibiendo a Ñublense por la trigésima fecha, en el Estadio Santa Laura. En principio, el día sábado 9 de diciembre a las 18 horas.