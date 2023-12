Es un hecho que Mauricio Pellegrino no va a continuar en el banco de Universidad de Chile para la temporada 2024 y la dirigencia de Azul Azul ya busca a su reemplazante.

Y si bien, el nombre que más seduce en el CDA es el del también argentino, Gabriel Milito, saben que una manera de aterrizar las pretensiones económicas es poder contar con un estratega que se encuentre más a la mano.

En ese sentido, el nombre del actual entrenador de Huachipato, Gustavo Álvarez es quien suma bonus para tomar el banco de la U y todo debido, a la gran campaña que ha liderado con la escuadra acerera.

Y fue el propio comentarista de La Magia Azul, Héctor Tito Awad, quien en el espacio dedicado a los hinchas de la U, hizo un análisis minucioso del profesional que dirige a los de la usina y que los mantiene peleando por el título en la fecha final.

En la ocasión, manifestó que pese a las complicaciones que tuvo y la partida de buenos elementos, el DT nunca habló de más por esas situaciones. “Además, a mi no me gustan los técnicos que lloran. Te voy a nombrar a un técnico que no llora, Gustavo Álvarez de Huachipato. Le sacaron al mejor jugador chileno del momento, Javier Altamirano y él calladito y siguió peleando el título“, fue lo primero que dijo el comunicador.

En relación al partido mismo del pasado fin de semana, Awad sostuvo que “Incluso, nosotros en vez de matar a Colo Colo, matamos a Huachipato. Porque si le hubiéramos empatado a Cobresal y no nos hacen el gol en el último minuto, Huachipato, sería la primera opción de título junto con los nortinos”, recalcó el panelista del Show de Goles.

Tito Awad pide a Gustavo Álvarez como nuevo DT de la U

Lo que más destacó el reconocido periodista del argentino es que se ve un tipo serio y que no hace grandes variaciones en los puestos de los jugadores. “Este señor Álvarez ha hecho un campañón con un equipo. Sin embargo, se ve un hombre serio, se ve a un hombre que entiende de fútbol, que ocupa a los jugadores en sus puestos. Yo solo estoy en contra con él que tiene a Julián Brea de reserva, eso no lo entiendo”, aseveró.

Cerró su intervención en el conocido programa azul, con una potente reflexión en la cual no titubeó para decir “para mi, el técnico de la U es Álvarez, le vaya bien o mal”, concluyó Tito Awad.

La gran campaña con Huachipato ilusiona a Awad de poder contar con el argentino (Photosport)





¿Cómo ha sido la campaña de Gustavo Álvarez con Huachipato en el torneo?

Los acereros mantienen la ilusión de alcanzar su tercera estrella en el fútbol profesional chileno. Jugados 29 partidos, Huachipato ostenta 54 puntos con 16 triunfos, seis empates y siete derrotas. Anotando 46 goles y recibiendo 30, con un rendimiento del 62%.