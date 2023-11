Fue una de las figuras destacadas en el triunfazo de Universidad de Chile ante Universidad Católica anotando el primero de los tres tantos anotados en el duelo frente a los cruzados.

Israel Poblete, tuvo su revancha, luego de haber quedado al margen de algunos partidos, incluido el Superclásico ante Colo Colo, donde el técnico Mauricio Pellegrino ni siquiera lo convocó.

En cambio ahora, pareciera que la vida le vuelve a sonreír al maipucino quien en diálogo con el sitio del club, valoró el triunfo, pero más que todo la forma en cómo se logró.

“Salimos a presionar, jugamos de una forma donde creo que los tres puntos se iban a ir a casa. Desde ese lado estamos contentos, porque no salimos a especular y creo que es la forma en que la U debe jugar”, sentenció Poblete.

Ahondando en aquello y pensando en lo que viene, el mediocampista sostiene que hay tiempo para seguir mejorando, pese a que están claros que no han tenido el mejor rendimiento.

“No estamos todavía contentos por cómo jugamos tanto a nivel personal como a nivel grupal, creo que podemos seguir mejorando, pero estamos enfocados en terminar bien lo que queda y dejar atrás el clásico”, comentó el ex Huachipato.

Sobre su nivel, Poblete recordó el momento en que no estuvo considerado por el estratega, pero que ahora está feliz por haber aportado en el triunfo ante los cruzados.

“Me tocó estar afuera un tiempo, hice mi aporte desde donde me tocó y ahora aporté mi granito de arena para que el equipo pudiera mejorar y para ganar el clásico que era tan importante”, enfatizó el futbolista.

“Clasificar es lo mínimo que merece la U”

Ahora, los azules se enfocan en asegurar un cupo a una copa internacional y el triunfo ante la UC les permite ilusionarse y para eso, es necesario mantener el objetivo claro, dijo Poblete.

“Estamos súper concentrados, queremos afrontarlos al igual que el clásico, no salir a especular e ir a buscar los tres puntos. Queremos que la U esté en una copa internacional que es lo mínimo que merece este club”, sentenció el jugador.

Finalmente, tuvo palabras para el próximo amistoso ante Huachipato. “Los amistosos son buenos, porque ante la para del campeonato si no jugamos, te quita ritmo. Ayuda en la continuidad de minutos y ayuda a afrontar bien los últimos partidos. Me parece bien, sobre todo para quienes no han tenido tantos minutos considerando las bajas que tendremos”, cerró Poblete.

Poblete celebrando uno de los goles con Palacios y Fernández (Photosport)

¿Cuándo es el amistoso de la U ante Huachipato?

Aprovechando el receso por clasificatorias sudamericanas, la U tendrá actividad futbolística y vuelve al ruedo en la conocida Copa Zapping.

El duelo será ante Huachipato, este sábado 18 de noviembre a las 12 horas en el Estadio CAP Acero y será transmitido por la plataforma Zapping TV en el canal 86.