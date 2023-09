Jaime García responde a los hinchas de Universidad de Chile que lo piden como entrenador de la U: "Me siento muy preparado"

Si hay un entrenador querido en el fútbol chileno, ese es Jaime García, quien con su campañón en Ñublense y un discurso que es bien recibido por los hinchas, es el preferido para varios.

Y, apenas se supo de su salida del cuadro de Chillán, especialmente los hinchas de Universidad de Chile inundaron las redes sociales pidiéndolo para reemplazar a Mauricio Pellegrino el 2024.

García conversó con Redgol contestando derechamente a esta petición. “Esto me da mucho orgullo por todo lo que me ha costado, y en realidad yo me siento muy preparado“, indica.

En esa misma línea, agrega que “para mí eso ha sido muy transversal. No puedo caerle bien a todos en lo profesional, y eso está super bien. Pero que suene o me estén pidiendo, eso te hace sentir que tienes que hacer otro tipo de cosas, dar otro tipo de pasos”.

José Pepe Ormazábal fue uno de los que pidió a Jaime García para la U

El entrenador destaca que “me he ido preparando de menos a más, ir corrigiendo cosas también, las cosas negativas, y a las cosas positivas seguir sumándole cosas”.

García para el final, aclara sus sueños. “Primero, para poder dirigir algo importante acá en Chile, y después si se da la posibilidad por mi trabajo y por lo que he hecho poder dar un salto afuera, sería maravilloso. Esos son sueños y yo los sueños los quiero cumplir”, cerró.