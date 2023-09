Jaime García termina un proceso de cinco años en la dirección técnica en Ñublense. El Búfalo se consagró como el DT más exitoso de la institución consiguiendo un título de Primera B, un histórico segundo lugar en Primera División, la clasificación a Copa Libertadores con el primer triunfo y los octavos de final en la Sudamericana, entre otros hitos.

El entrenador se despidió a través de una transmisión de Instagram, donde decidió no contestar preguntas, pero acompañado de su cuerpo técnico, expresó su sentir, agradeció a la actual y anterior administración, además dejó un mensaje a los fanáticos de los Diablos Rojos.

“No queda más que un hasta siempre. Gracias por ese apoyo incondicional, el club creció, va creciendo y quiero que llegue lo más alto posible, porque me gusta el club, me gusta la institución. Apoyen a los muchachos, lo van a necesitar más que nunca”, expresó el Búfalo.

Además hizo un pedido a los hinchas. “Siga la unión, siga el aliento, para poder ayudarnos a que yo me vaya feliz y contento. Sigan apoyando al club, en las buenas y en las malas, apóyenlos, no pasa nada. Me voy feliz por tanto tiempo con ustedes. Si estoy lejos, me voy a sentir incómodo si ustedes hacen cosas que no corresponden, sobre todo a la barra, creo que tengo un cariño recriproco de ellos conmigo y yo hacia ello, apoyar a morir en las buenas y en las malas. Ese es el legado que dejé”, dijo entre lagrimas.

Jaime García se despide de Ñublense (Foto: Photosport)

“No quiero nada malo, que le pase al club y menos a nadie, tirenlo para arriba como siempre, como yo estuve. Me voy muy feliz de esta institución linda, hermosa. Me despido a toda esa gente linda, hermosa, que conocí, decirles que me hicieron sentir el mejor técnico del mundo”, complementó.

“Mucho cariño a todos, los quiero mucho. Mi mamá andaba por ahí… también la hicieron famosa a mi madre. Me voy con el corazón llenos, Apoyen a los muchachos, denle eso que siempre me daban a mí. El club tiene que seguir creciendo. Quién esté, vamos con todo. Saludos a todos los del complejo, los quiero mucho, los llevo en el corazón siempre”, finalizó el oriundo de Cartagena.