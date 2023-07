Javier Altamirano es uno de los jugadores pretendidos por Universidad de Chile, Universidad Católica más un sondeo de Colo Colo. El mediocampista tiene contrato con Huachipato hasta fines de 2025, pero el volante no piensa en los trascendidos que lo instalan en otro equipo.

El único foco del mediocampista está en el próximo partido de los acereros ante la U, el próximo sábado 8 de julio en el Estadio Huachipato de Talcahuano. Ante los rumores, Altamirano es claro en su postura sobre lo que viene para él en su carrera.

“Por el momento tengo contrato en Huachipato. No veo más allá. En lo personal no veo redes sociales por los rumores, no me gusta (…) Mi foco y donde quiero llegar es a Europa y ser un jugador de élite. Ese es mi camino”, expresó en el programa “De Fútbol se Habla Así” de DSports Chile.

Javier Altamirano -centro- es uno de los jugadores pretendidos por Universidad Católica y Universidad de Chile (Photosport)

Altamirano es representado por Fernando Felicevich y hace varias semanas, Bolavip Chile adelantó que las dos universidades fueron por la carta del futbolista, quien, además, fue observado con la Selección Chilena por veedores europeos específicamente del Sporting Braga de Portugal.

En algún momento, Altamirano dijo que quería ir a jugar en la UC y ahora respondió nuevamente eso. “Respondí que quería ir a Universidad Católica siendo un niño. Es un gran equipo al igual que Colo Colo y U. de Chile”, admitió el volante.

En un bálsamo de humildad, Altamirano dijo sobre el interés de varios equipos y de su nivel personal que “me falta mejorar. Sí soy un jugador dinámico, pero quiero ser más completo. Me falta mucho por crecer como jugador y persona”.