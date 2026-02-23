Universidad de Chile estuvo a pocos minutos de quedarse con los tres puntos ante Deportes Limache, pero lo cierto es que el cuadro de la Región de Valparaíso le empató a la U en los minutos finales y los azules siguen sin saber de victorias en el torneo local.

Uno de los buenos valores que tuvo el cuadro dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini fue Javier Altamirano, quien anotó el 1-1 transitorio y habló con TNT Sports una vez finalizado el encuentro: “No obtuvimos la victoria por detalles”, reconoció.

En esa línea, el ex jugador de Huachipato y Estudiantes de La Plata rescata aspectos positivos en el empate: “Pero lo importante es que se mostró actitud y carácter. Debemos seguir trabajando para conseguir una victoria”.

Consultado por la interrupción de los hinchas que causaron desmanes en la Galería Sur del Estadio Nacional, Altamirano se atrevió a decir que fueron perjudicados: “Se juntan muchas cosas, pero son detalles. Nos perjudican, pero es parte del fútbol”.

Ya mirando lo que se viene, Altamirano anticipa el Superclásico: “La U siempre quiere ganar, estamos claros en eso. Todavía queda mucho camino y tenemos que dar vuelta la página y conseguir un triunfo en el Monumental. Hay que ir con todo”, cerró.

Así las cosas, Universidad de Chile no sale de la parte baja de la tabla de posiciones y actualmente se encuentra en el puesto número 12 con 3 puntos, muy lejos de los 9 que ostentan Huachipato y Colo Colo en la cima.

