Universidad de Chile no levanta cabeza en la Liga de Primera 2026 y el día de ayer sumó una nueva frustración, ya que tenía abrochado el triunfo ante Deportes Limache y se le escapó de manera insólita en los minutos finales.

La U de Paqui Meneghini levantó el nivel respecto a los partidos anteriores, pero no fue suficiente y así también lo cree Manuel de Tezanos, quien en el programa Balong apuntó con todo contra el entrenador del cuadro azul.

“Un cambio desafortunado. La entrada de Poblete le significó perder el control del juego, Hormazábal pasó a la izquierda… no lo recuerdo en esa posición, quizás alguna vez, pero no recuerdo”, analizó.

De Tezanos apuntó a Paqui. | Foto: Photosport

En esa línea, aporta diciendo que “La U termina cediendo puntos muy importantes, dejando dudas. Era muy importante ganar para la U, el partido ya lo tenía en el bolsillo y no lo supo cerrar. Lo que viene es complicado, es una semana jodida”.

“El entrenador está discutido claramente y no solo por los resultados, hoy la decisión táctica que tomó es osada y no funcionó. Acá hay un cuestionamiento más allá de lo que pasa fuera de la cancha. ¿Era el partido para experimentar? Hubo una mala lectura de lo futbolístico y lo aprovechó Limache”, complementó.

Ahora, Paqui Meneghini tendrá una prueba de fuego cuando tenga que visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental. Una victoria le podría dar aire en su proceso, pero una caída bien podría tumbar su estadía en el CDA.

