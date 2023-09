Universidad de Chile vive un complejo momento dentro de esta temporada, la cuál pintaba para mejor tras los últimos años de sufrimiento, pero que en el segundo semestre tuvo un feroz pinchazo dentro del torneo, el cuál tiene tambaleando el proceso de Mauricio Pellegrino como DT de la U.

Sobre esta situación, un ex jugador del ‘Romántico Viajero’ como lo es Jean Beausejour se tomó el tiempo en Radio ADN para analizar el complejo escenario que atraviesa el estratego argentino en los ‘Azules’, en la que no se muestra para nada conforme con el ultimátum que recibió el DT por parte del club.

“A mí desde que jugaba, todo este tipo de ultimátum y eso, para mí no funcionas así”, comenzó señalando Beausejour.

Entregando más detalles sobre aquello, el ‘Bose’ manifiesta que este tipo de presiones para cualquier persona ligada a los deportes, no termina siendo positiva para poder afrontar de buena forma los complejos momentos que atraviesa.

La U vive un complejo momento en el torneo | Foto: Photosport

“Me sorprende todo, me sorprenden los ultimátum, el futbolista y los entrenadores, siento yo, no funcionan con ultimátum, pero bueno, son distintas formas y ya sabrán los que hicieron esto”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour deja muy en claro que este tipo de amenazas encienden con bencina lo que es el mal momento del club, presión que sin duda alguna puede afectar aún más a los jugadores y el DT ante la mala racha en la que están inmersos.

“Lo que menos necesita la U hoy en día, más allá de que está en un momento complicado, es agregarle más dificultades y este ultimátum me parece que va en esa dirección”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se verán las caras ante Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.