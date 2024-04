Tras su recordado paso por la Universidad de Chile, el delantero argentino Joaquín Larrivey retornó al fútbol chileno mediados del 2023 con la difícil misión de mantener la categoría con Magallanes, pero este objetivo no se cumplió y ahora está jugando en la Primera B.

El ariete trasandino atraviesa un gran presente en la división de plata del fútbol chileno, ya que viene de convertir un hat-trick ante Santiago Wanderers en lo que fue la agónica victoria de 3 a 2 de Magallanes, por lo que todos los ojos están sobre él.

Esta situación ha hecho que los hinchas del Romántico Viajero se abalancen en las redes sociales a pedir al experimentado “killer” para la segunda parte del Campeonato Nacional 2024.

JOAQUÍN LARRIVEY ALZA LA VOZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE RETORNAR A LA U

En conversación con el medio AS Chile, “El Bati” agradeció el cariño que le entregan a diario los fanáticos del Bulla y habló sobre un posible retiro del balompié.

“Eso me pone muy contento y orgulloso. Significa que uno hizo las cosas bien en su momento. Siento que representé de muy buena forma el sentir de los hinchas… Y si me siguen pidiendo, significa que uno sigue haciendo las cosas bien y que los números hablan por sí solos. Me siguen pidiendo por el cariño que quedó y porque mi actualidad también marca que sigo vigente”, manifestó.

Larrivey sigue siendo recordado por los hinchas de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Acerca sobre un posible adiós, el ex U la tiene clara. “La verdad es que todavía no me he puesto un número, porque sigo con ganas, entusiasmado y demostrando. Mientras las ganas de ser jugador le ganen a las de ser entrenador, voy a seguir de este lado de la cancha. Y cuando sea lo contrario, cambiaré de profesión. Me siento muy apto para seguir disfrutando en la cancha”, cerró.

LOS NÚMEROS DE JOAQUÍN LARRIVEY EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Joaquín Larrivey anotó 43 goles en dos temporadas con la camiseta de la Universidad de Chile y su nombre quedó grabado en los corazones de los fanáticos azules.