Dentro de lo que han sido los últimos años, sin duda que el atacante argentino Joaquín Larrivey se ha consolidado como uno de los grandes goleadores en la Universidad de Chile, siendo puntal importante en el ataque desde su llegada.

El ‘Bati’ que hoy milita en Magallanes, se dio el tiempo para atender a la periodista, Constanza Solar en su conocido espacio de preguntas ‘Un cortito con’, en la que indicó cuál es su gran sueño pendiente con los ‘Azules’ en su futura faceta como DT.

“Uno de los sueños que tengo es volver a estar en los clubes donde me tocó jugar, en la U me encantaría, en Magallanes también”, partió señalando Larrivey.

Siguiendo en aquello, el atacante argentino considera que no quedó con una espina clavada tras su paso por la U, en la que explicó que le gustaría poder volver a jugar a en los ‘Azules’, pero que ve muy complejo aquello.

El delantero argentino recuerda su paso por la U | Foto: Photosport

“Si me gustaría volver, no sé si como jugador, ya es complicado, pero si me gustaría como entrenador”,declaró.

Su paso por los ‘Azules’ dejó una huella importante dentro de hincha de la U, quienes hasta día de hoy le entregan su cariño y agradecen lo que le dio al club.

“Agradecido por el cariño, me lo demuestran constantemente, el cariño es correspondido”, complemento.

Una de las preguntas que se le realizó al goleador de Magallanes fue sobre el jugador con más sangre que le tocó compartir, en la que mencionó al ex defensor de la U y con quien compartió en su estancia en el ‘Romántico Viajero’, Osvaldo González.

Finalmente, Larrivey desmenuzó lo que fue la reciente edición del Superclásico entre la U y Colo Colo, en la que consideró que los ‘Azules’ pudieron romper la negativa racha con su archirrival.

“El primer tiempo muy en favor de Colo Colo hasta que lo empató la U, ahí cambió totalmente el partido, me parece que fue dominador la U, la sensación que daba era que se rompía la mala racha”, cerró.

¿Cuántos goles anotó Joaquín Larrivey en la Universidad de Chile?

El atacante argentino alcanzó 43 goles con la Universidad de Chile en 73 partidos en lo que fueron sus dos temporadas con los ‘Azules’.