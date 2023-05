Joe Abrigo ante el interés de Universidad de Chile: "Le dije a mi representante que no me dijera nada hasta que volvamos"

Comienza la temporada de humo, momento esperado por los hinchas de todos los equipos que sueñan con refuerzos de calidad para enfrentar una segunda rueda que se viene con todo.

Universidad de Chile es uno de los equipos que moverán sus grúas para salir a buscar jugadores siempre y cuando vendan a una de sus joyitas, por eso en carpeta está Joe Abrigo, volante de Coquimbo Unido y que a raíz de esta información, a primera hora su entrenador Fernando Díaz aseguró que no se va nadie del puerto pirata.

El talentoso volante conversa con Bolavip confesando que “la verdad me golpean con la noticia porque le dije a mi representante que no me dijera nada hasta que volvamos (de vacaciones). Lo tomo con calma y sabiendo también que la primera rueda que tuve fue para tomar ritmo y la segunda es para volver a mi rendimiento”.

De todos modos Abrigo reconoce que se siente a gusto con la noticia del interés de la U. “Obvio que me gusta porque eso habla bien del trabajo personal, no sólo es entrar a la cancha, hay mucho sacrificio atrás, familia”, indica

Joe Abrigo asegura no saber nada del interés de Universidad de Chile (Photosport)

Respecto a la campaña de Coquimbo Unido, el mediocampista asegura que “estamos muy contentos, la verdad es que con la calidad de jugadores que hay acá, no se podía pretender mucho menos, los cabros son muy buenos para la pelota, así que era lo mínimo que esperábamos”.

Para el final, Abrigo se refiere al hecho de haberle ganado a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. “Eso habla de la calidad de jugadores que somos y de lo entregado que estamos a lo que es el grupo y que el equipo está por sobre todas las cosas”, cerró.