Fernando Díaz no quiere saber nada con la posibilidad de que Joe Abrigo vaya a Universidad de Chile

Terminada la primera rueda comienzan los movimientos en el mercado de pases, donde la nueva normativa abre un abanico de posibilidades para los equipos que necesitan reforzarse.

Desde este año no hay límite de minutos para los jugadores, es decir, existe la posibilidad de que cualquier futbolista que haya militado en un equipo de primera división, pase a otro sin importar si jugó uno o los 15 partidos.

Universidad de Chile es uno de los cuadros que saldrán a buscar nuevas posibilidades para el plantel que dirige Mauricio Pellegrino, y ante la posibilidad de que Lucas Assadi parta al extranjero, los azules tienen en carpeta al jugador de Coquimbo Unido, Joe Abrigo.

Bolavip conversa con el DT pirata Fernando Díaz, el que no quiere saber nada con esta idea. “Más allá de dar nombres propios, tenemos una ilusión y la gente en Coquimbo está ilusionada y nosotros debemos estar con los pies en la tierra, pero si ya demostramos un potencial, no hay que debilitarlo, hay que fortalecerlo y en ese sentido no es conveniente que se vaya ningún jugador”, asegura.

Fermando Díaz no quiere saber nada con la idea de que Joe Abrigo parta de Coquimbo Unido (Andres Piña/Photosport)

En esa misma línea, el Nano agrega que “nosotros esperamos mantener el plantel y estamos ilusionados y convencidos, pero el club controla lo externo, y eso ya es misión del club”.

El estratega del Barbón, también hace una comparación con lo vivido el año pasado y la actualidad.

“Recordemos que llegamos al final a una situación crítica el año pasado, luego decidimos como club hacer una renovación total, quedaron sólo siete jugadores y la respuesta ha sido positiva, para que las cosas anden bien uno muestra un camino, una idea de juego, pero los que llevan a cabo eso son los futbolistas, el grupo que hace la fuerza se ha mantenido”, cerró.