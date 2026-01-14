Universidad de Chile ya empieza a ultimar detalles para lo que será este inicio de temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan sacarse la gran espinita de los últimos años y tienen como gran desafío el poder ser campeones del torneo nacional.

Sobre lo que será la temporada azul, un histórico del club como lo es Johnny Herrera habló en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports de lo que espera en este año para la U, en donde indica que tiene toda la fe puesta en lo que es el proceso que encabezará Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

“Yo a Paqui lo he seguido como técnico, creo que en todos los equipos donde ha estado ha dejado huella, por último en la forma en como jugaban. Yo vivía en Viña cuando estuvo en Everton, y fue echado de forma injusta, iban cuatro partidos y lo sacaron, y claro el equipo terminó peleando el descenso casi tal cual como el año pasado”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en esa línea, el ‘Samurái’ declara que en sus últimos pasos en el fútbol chileno, ‘Paqui’ ha mostrado un buen sello futbolístico, en la que anhela que con un mejor plantel como lo es el de la U, pueda dar un gran salto que le beneficie tanto al club como a él.

Herrera apuesta todo por Meneghini | Foto: Photosport

“En O’Higgins entiendo que tuvo un comienzo medio difícil, lo dejaron trabajar y terminó en Copa Libertadores. En La Calera tuvo una pasada muy buena, después se va y vuelve, pero yo creo que necesita un plantel bueno para probarse lo que realmente es”, remarca.

El ex guardameta sabe que pueden existir algunas dudas por lo que puede ser este proceso de Francisco Meneghini en la Universidad de Chile,en la que sabe que es una gran prueba de fuego para el DT, pero que confía que podrá salir airoso de este desafío.

“Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando era ayudante de Sampaoli tanto en La U como en la selección chilena, y siempre fue muy metódico. Cuando vi jugar a sus equipos me gustaba porque iban para adelante. Es una absoluta apuesta, pero yo creo que de una u otra forma es continuación de lo que traía el profesor Álvarez, conoce el medio y también creo que eso es positivo. Ojalá que resulte, por la gente de La U, ojalá. Es muy metódico, muy preocupado, muy detallista”, explicó.

Concluyendo, Herrera no se va con pequeñeces y apuesta todo por Meneghini en la Universidad de Chile, en la que no pone dudas de que tendrá un gran paso por el club y espera que aquello se vea reflejado con un título para el club.

“Yo creo que le va a ir bien, ojalá pueda ser campeón, tiene plantel, primera vez que se agarra un plantel prácticamente conformado, un equipo 70-80% hecho y con detallitos de pronto como que le apunten a los refuerzos podría pelear el campeonato sin problema”, cerró.