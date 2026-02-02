Universidad de Chile dio el puntapié inicial a lo que es su participación dentro del torneo nacional, en donde los ‘Azules’ no pasaron de una igualdad sin goles ante Audax Italiano, en un polémico duelo que dejó al equipo de Francisco Meneghini con dos jugadores menos.

Tras lo que fue este partido, el ídolo azul Johnny Herrera analizó lo que dejó este compromiso en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en el que partió comentando lo que fue el arbitraje del duelo, el que no le pareció para nada.

“Hubo 10 faltas de la U y 3 rojas directas, de acuerdo al criterio del árbitro, pero es sospechoso”, comenzó señalando Herrera.

Siguiendo en esa misma línea, el ‘Samurai’ siente que es muy difícil poder analizar un encuentro tras lo que fue la temprana expulsión de Felipe Salomoni en la U, en la que a pesar de esto, siente que el equipo no dejó de intentar para quedarse con el triunfo.

Salomoni fue expulsado en la U | Foto: Photosport

“La U presionó, fue a buscar, trató de ir a buscar, pero es difícil diagnosticar también jugando con un jugador menos casi 90 minutos que estuvo con uno menos, es un desgaste terrible”, especificó.

Concluyendo, Herrera habló puntualmente de lo que fue el breve partido de Felipe Salomoni. en donde no le gustó el desempeño del argentino y que la guinda de la torta, la culminó con su temprana expulsión tras un codazo a un jugador de Audax Italiano.

“Antes de la jugada de la expulsión, había tocado seis veces la pelota y se equivocó cuatro o cinco veces, entonces también mostró nerviosismo”, cerró.

