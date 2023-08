Mauricio Pellegrino ha decidido cambiar de arquero. Cristóbal Campos, el que ha tenido el peso de la campaña, será suplente ante Unión La Calera dejando el arco de Universidad de Chile en manos de Cristopher Toselli.

El que no se tomó de buena manera la noticia fue Johnny Herrera, que en el panel de TNT en el programa Todos Somos Técnicos preguntó incrédulo “¿Es una broma esta cuestión? ¿Estás hablando del mismo que tenía la valla menos batida hace cuatro fechas? ¿El mismo que era titular de la Selección hace cinco fechas? ¿Del mismo Cristóbal Campos de la U? ¿De él me estás hablando?”

Agregando “¿Del mismo Pellegrino que no quiso poner a Toselli en la Copa Chile porque no estaba bien? del mismo que no lo convenció y lo bajó del avión, lo hizo dormir cinco horas y lo hizo jugar al otro día por la U, del mismo profesor Pellegrino”

El Samurai no estaba nada contento afirmando que “el porqué lo está haciendo, no tengo la menor idea, no sabes si lo está guardando para ponerlo en el Superclásico o si lo está limpiando olímpicamente, lo está sacando y lo está responsabilizando por la cantidad de derrotas. Si es así tendría que sacar a los tres centrales, a los dos laterales no jugar y poner a la Sub 20 contra Calera”.

Johnny Herrera no entiende la suplencia de Cristóbal Campos

Herrera reitera que “no me da ni para encontrarle explicación sinceramente. Para mí no tiene explicación lógica, sacar a uno de sus mejores jugadores del primer semestre, a menos que lo esté guardando.

Igualmente el actual comentarista afirma que puede pasar algo muy negativo. “En este caso, qué pasa si ojalá que el equipo gane, que Toselli ataje, después venga el clásico y se coma tres goles, cuando en el clásico anterior una de las figuras fue Cristóbal Campos”, asegura.

Herrera no se cansa en su análisis y aporta “me cuesta entender, para estos momentos es cuando más personalidad se necesita. Christopher ha jugado 45 minutos con Copiapó”.

Para el final Johnny ve algo negativo en este cambio pensando en el recambio de la selección chilena. “Es un arquero de harta experiencia, pero me refiero a las consecuencias que pueda traer hacia el arquero más proyectable del fútbol chileno hoy por hoy. Cortés lo supera, pero tiene 28 años, Pérez lo supera, pero tiene 31 años”, cerró.